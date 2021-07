I Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore (BO) hanno arrestato 28enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito in manette durante una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna, nell’ambito di un servizio finalizzato a disarticolare il traffico di droga.

Le operazioni di ricerca sono terminate col rinvenimento di 118 grammi di droga (marijuana, hashish e cocaina), 7 piantine di cannabis e 8.605 euro in contanti, verosimilmente provenienti dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti avviata dal giovane che è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.