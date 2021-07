ATER Fondazione e Amministrazione comunale di Pavullo informano che per cause impreviste lo spettacolo “Sandokan – o la fine dell’Avventura” della Compagnia I Sacchi di Sabbia in programma domenica 1 agosto alle 18.30 all’Arena estiva presso l’ex pista di pattinaggio di via San Francesco a Pavullo nel Frignano (MO) nell’ambito della rassegna “EstateRagazzi – Piccoli mondi raccontano” è annullato e rinviato a data da destinarsi.

Per informazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it