L’Amministrazione comunale informa che da Lunedì 2 Agosto sono in programma interventi di riasfaltatura in una ventina di strade, complessivamente fra urbane ed extraurbane, che si svolgeranno di massima nella fascia oraria 8-18 e che dovrebbero concludersi entro la fine di settembre, salvo imprevisti.

Questo l’elenco delle strade interessate dai lavori:

URBANE – Viale Peruzzi; via Magazzeno; via Remesina Interna; via Pezzana; via Cattani Sud (sottostrada); via Vasco Da Gama; via Massa e Carrara;

EXTRAURBANE – Via Quattro Pilastri; via Chiesa Vecchia; via Bastiglia Est; via Cavi; via Bersana; via Edison; via Remesina; via Cervarolo; via Bentivoglio; via Lunga; via Roma; via Senara; via Dei Monti; via Delle Rezdore.

I lavori prevedono la fresatura superficiale, con consolidamento del sottofondo nei casi più critici; il rifacimento del tappetino (strato di usura); il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il Settore Lavori Pubblici precisa che le aree interessate dai lavori rimarranno di norma aperte al traffico, gestito di volta in volta secondo le indicazioni impartite all’impresa esecutrice e la segnaletica di cantiere presente in loco: solo in caso di necessità potrebbero essere chiusi temporaneamente alcuni tratti, attivando in tale circostanza le opportune procedure.