Sono ormai completati i lavori al primo piano della sede della Croce Verde, che ora offre spazi nuovi e migliorati per gli uffici, sale comuni per i volontari, locali per il riposo di chi fa i turni notturni, ma anche i servizi per i cittadini che accedono alla sede.

Ci sono gli uffici della Presidenza e amministrativi, una nuova sala per il Consiglio, un nuovo ufficio per il medico e la psicologa che operano in sede a disposizione dei volontari, del personale e anche dei cittadini in caso di necessità. Rinnovata anche la centrale operativa che raccoglie le emergenze, così come altri uffici per i diversi responsabili dei settori in cui si articola la grande famiglia Croce Verde, i magazzini del vestiario. Spazi ampi e luminosi, in cui è stata anche aggiornata l’impiantistica. Molto bella in particolare la sala comune per i volontari, con spazi ricreativi e la cucina, libri e tv per passare il tempo in attesa di entrare in azione sui vari servizi a favore della collettività.

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento – afferma il Presidente della Croce Verde, Rolando Landini – perché avere spazi più moderni, meglio attrezzati, più accoglienti, si rifletterà senza dubbio anche sulla qualità dei servizi. Sono in fase di realizzazione anche due nuovi garage da 12 posti complessivi, che ci permetteranno di mettere i mezzi al coperto, nelle migliori condizioni di intervenire quando chiamati in causa. Inoltre abbiamo rinnovato gli impianti idrici ed elettrici. Si è intervenuto anche sulla copertura esterna in legno, così da avere un risparmio nella manutenzione dei prossimi anni e anche un risparmio energetico con una migliore coibentazione. Ora si procede verso la realizzazione della nuova Casa funeraria al piano terra: ci saranno quattro sale del commiato, e una sala grande da 100 posti che in caso di necessità potrà ospitare anche cerimonie sia laiche che religiose per l’ultimo saluto. Anche questo servizio ha l’obiettivo di andare incontro alla comunità, rispondendo anche nei momenti più dolorosi, anche a chi non ha grandi disponibilità economiche come è da sempre negli obiettivi Croce Verde, garantendo costantemente un servizio di buon livello”.

Sulla nuova Casa Funeraria aggiunge il Direttore di Croce Verde Onoranze Funebri, Stefano Bigliardi: “Aver concluso i lavori al primo piano sta comportando un’accelerazione per la realizzazione della Casa Funeraria, che di fatto è uno degli obiettivi prioritari dell’intera ristrutturazione. Vogliamo rendere finalmente concreto un traguardo che perseguiamo da anni, e poter offrire a Reggio Emilia un nuovo, prezioso servizio, la cui richiesta è emersa sempre più forte, specie a seguito della pandemia quando per lunghi mesi è stato impossibile dare ai propri cari un commiato dignitoso e partecipato. Stiamo rispettando pienamente la tabella di marcia, quindi puntiamo a inaugurare ufficialmente la casa funeraria e gli altri lavori, con un momento di incontro della comunità tra ottobre e novembre”.