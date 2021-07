Con lo spettacolo per tutta la famiglia “Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu” della Compagnia Materiaviva si conclude domenica prossima 1° agosto in piazzetta Nelson Mandela la stagione estiva dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21.30, biglietto unico 5 euro. In caso di pioggia ci si sposterà all’Auditorium Ferrari.

Tre fate strampalate vivono nella casa dove tutte le fiabe del mondo finiscono una volta scritte e hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. In un luogo magico fatto di fogli bianchi, prenderanno forma personaggi buffi che incanteranno i bambini, ridisegnando con colori nuovi un mondo migliore.

Lo spazio vuoto, arredato solo con tre cubi, si ridisegna di volta in volta per creare campi di battaglia, isole del tesoro e colline, attraverso la potenza evocativa della parola e del gesto teatrale. Le fiabe raccontate sono liberamente ispirate ad alcuni racconti di Roberto Piumini.

Comico poetico e profondo, lo spettacolo è adatto a bambini dai tre anni in su.

La compagnia Materiaviva nasce nel 2000 a Roma e riunisce l’esperienza di performer provenienti da diversi settori quali danza, acrobatica, teatro, spettacoli di strada, arti circensi. L’incontro ha portato ad un confronto tra i diversi percorsi affrontati dai singoli artisti fino a quel momento, dal quale è nata l’esigenza di sperimentare nuovi linguaggi espressivi che racchiudessero il bagaglio di ognuno. Dal 2013 la compagnia ha la direzione artistica del Festival Internazionale di Circo teatro “Battiti”, che si svolge ogni novembre presso il Teatro Furio Camillo di Roma.

INFO E PRENOTAZIONI

Le prenotazioni si possono effettuare telefonando allo 0536/943010 o al 348/1544905; via mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com

Orari di apertura della biglietteria per prenotazioni e vendita biglietti: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30, mercoledì dalle 10.00 alle 12.30; il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio presso la biglietteria in piazzetta Mandela; online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it