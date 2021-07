Domenica 1 agosto, alle 21.00, nell’area retrostante la chiesa di Manzolino, verrà proiettato il documentario “Stranieri?” realizzato dal Teatro delle Ariette nell’ambito del progetto “Ex.stra: extracomunitari, stranieri, cittadini o ex-stranieri?” finanziato dalla Commissione europea, attraverso l’azione regionale Shaping Fair Cities, volta alla diffusione dell’Agenda 2030 nei territori locali, al fine di rendere le città più inclusive, eque e sostenibili.

“Siamo veramente soddisfatti di questa importante iniziativa realizzata con il supporto dell’Associazione Dynamis, partner del progetto assieme a tante altre realtà territoriali quali

il Centro culturale Almo, Pro-loco Castelfranco Emilia, l’Associazione Cittadinanza attiva, l’Associazione la Palma, la Comunità Indiana, l’A.S.D. Dynamis Manzolino, l’Associazione Culturale Islamica e Arci solidarietà: tutte realtà – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Castelfranco Emilia Valentina Graziosi – che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione comunale a diventare protagoniste del progetto Ex.stra con il chiaro obiettivo di farsi voce della comunità intera, attraverso il coinvolgimento dei propri associati e delle proprie associate, mettendosi a disposizione per una camminata, una chiacchierata, una riflessione condivisa con il Teatro delle Ariette sul tema dell’estraneità. Il documentario è il frutto di questo percorso, personale e collettivo, perché la comunità è fatta di persone, storie e vissuti, testimonianze che non sempre hanno occasione di essere ascoltate. Proprio per queste ragioni – ha aggiunto – penso che si tratti soprattutto di un’occasione preziosissima di ascolto per chi guida e rappresenta questa Città, oltre che per la comunità intera: non a caso è stato invitato anche l’intero Consiglio comunale, che lo scorso settembre ha contribuito alla realizzazione di questo progetto, con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza della comunità castelfranchese, che tutte e tutti assieme rappresentiamo”.

Il Teatro delle Ariette, lo ricordiamo, ideato e realizzato da Paola Berselli, Stefano Pasquini e Maurizio Ferraresi, è una compagnia teatrale di Valsamoggia, che da tempo si occupa di teatro di comunità, coinvolgendo la cittadinanza nelle performance e rendendo il teatro fruibile a tutti. E sono proprio loro ad aver ideato il progetto Ex.stra insieme all’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, conducendo personalmente interviste e riprese sul territorio, sotto il coordinamento artistico dei registi Stefano Massari e Carlotta Cicci, che hanno poi realizzato il documentario.