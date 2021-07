Modifiche a circolazione e sosta in occasione dei concerti e degli eventi programmati per la stagione estiva. A disporle è l’ordinanza n° 148/2021 che disciplina sosta e transito in via Rocca, piazzale Avanzini e piazzale Della Rosa in occasione dei quattro appuntamenti con Cevoli, Tozzi, Anggun e Panariello.

In particolare:

sabato 31 luglio

sabato 28 agosto

venerdì 10 settembre

sabato 11 settembre

dalle ore 13:00 del giorno dell’evento fino alle ore 02:00 del giorno successivo divieto di sosta e accesso su tutto piazzale Avanzini; divieto di sosta e accesso a via Rocca e piazzale della Rosa ad eccezione dei veicoli di soccorso e di servizio e dei residenti di piazzale Avanzini e vicolo Paltrinieri limitatamente al transito per raggiungere ed uscire dalle rispettive aree private.

A partire dalle ore 13 delle giornate 31/7, 28/8, 10 e 11/9, per i residenti di piazzale della Rosa, vengono messi a disposizione dei posti auto in piazzale Avanzini, comunicando il numero di targa dei veicoli e un cellulare di riferimento all’Ufficio Relazioni col Pubblico – 0536880801 – urp@comune.sassuolo.mo.it.