Si chiude domani, giovedì 29 luglio con l’ultimo giovedì del mese, l’appuntamento con i “Giovedì sotto le Stelle”: la kermesse estiva organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco Sassuolo, Sgp e Comitato Commercianti del Centro Storico, che offre negozi aperti con promozioni, eventi, spettacoli e mercatini dalle ore 20 alle ore 24.

Domani sera, a partire dalle 21,15 in piazzale Della Rosa, l’appuntamento sarà con “Neroverdi sotto le stelle”: la serata di presentazione del Sassuolo Calcio e delle nuove divise con ingresso gratuito ma su prenotazione.

Tornano domani anche le visite guidate di Palazzo Ducale in notturna a cura dello storico dell’arte Luca Silingardi previste su due turni: ore 20 ed ore 21. Le visite sono gratuite (comprese nel prezzo del biglietto d’ingresso a Palazzo Ducale), ma è necessaria la prenotazione presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@comune.sassuolo.mo.it tel. 0536/880801.

Poi ancora “Five o’clock”, a cura di Jimbar in piazzale Roverella ed i punti musicali in centro storico: via Menotti, via Clelia, viale XX Settembre, piazzale Teggia e via Mazzini.