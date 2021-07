Prosegue la rassegna ‘Cinema in piazza’, dedicata all’attore Gian Maria Volonté, organizzata dall’Amministrazione comunale con TIR Danza. Il calendario propone sei film in cui l’attore è stato straordinario protagonista, diretto da registi come Elio Petri, Damiano Damiani, Francesco Rosi e Gianni Amelio.

Il prossimo film sarà proposto giovedì 29 luglio alle 21, e si tratta de ‘Quién Sabe?’ diretto dal regista Damiano Damiani: un western del 1966 con anche Lou Castel.

Le pellicole saranno proiettate sul maxi schermo a led in piazza Ciro Menotti, una volta a settimana fino al 20 agosto. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli anti-contagio.