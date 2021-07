Dalla provincia di Avellino ha raggirato un reggiano proponendo, su marketplace di Facebook, la vendita di una vespa della Piaggio. Identificato è stato denunciato per truffa dai carabinieri della stazione di Fabbrico.

Un 47enne operaio reggiano, dopo aver risposto all’annuncio, ha infatti provveduto a bloccarne la vendita previo pagamento della caparra da 200 euro. Ricevuti i soldi il presunto venditore è sparito nel nulla. Per questo i militari di Fabbrico, a cui l’operaio ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana un 33enne della provincia di Avellino. E’ risultato essere l’autore dell’inserzione e colui che ha portato avanti la trattativa. Nei guai sono finiti anche due complici della stessa provincia, ritenuti teste di legno dai carabinieri, e precisamente un 40enne e un 48enne risultati essere intestatari fittizi rispettivamente i primo dell’utenza cellulare in uso al truffatore e il secondo della carta ricaricabile su cui sono confluiti i proventi della truffa.