Nuvolosità irregolare in dissolvimento nel corso della giornata che lascerà spazio a cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Saranno ancora possibili temporali, nel pomeriggio, sui rilievi centro-occidentali. Temperature in nuovo graduale aumento. Minime comprese fra 20 e 25 gradi. Massime fra 33 e 35 gradi. Venti deboli di direzione variabile in pianura con temporanei e locali rinforzi; deboli prevalentemente sud-occidentali sui rilievi, a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso, localmente mosso il pomeriggio.

(Arpae)