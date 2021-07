Sabato e domenica il territorio appenninico sarà teatro di un importante motogiro di Harley Davidson, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni Appennino Reggiano e dei diversi Comuni attraversati dall’itinerario. A proporlo è l’importante e storico club di harleysti “Hog Padova Chapter”, con Emanuela Zannoni, professionista attiva da diversi anni nelle azioni di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, che ha organizzato le diverse attività rivolte ai bikers il 31 luglio e 1 agosto.

Afferma il Presidente dell’Unione Appennino, Tiziano Borghi, “Il turismo su due ruote ha storicamente una grande importanza per il territorio appenninico: abbiamo tutti gli anni tantissimi motociclisti sulle nostre strade, provenienti anche dall’estero. Ovviamente per questo tipo di attività deve essere sempre essenziale l’attenzione alla sicurezza, ed anche per questo siamo contenti di ospitare questo motogiro: le Harley Davidson sono moto fatte per percorrere le strade godendosi il viaggio, ammirando i luoghi e il panorama, una fruizione tutt’altro che estrema delle strade. Come amministrazioni dell’Appennino siamo impegnati a far sì che ci possa essere una convivenza soddisfacente per tutti tra turismo motociclistico, sicurezza, tutela dell’ambiente, e questo evento potrà essere un segnale che tale convivenza è possibile”.

Il programma dei due giorni prevede sabato 31 luglio alle 11.30 l’arrivo dei partecipanti a Casina nella Zona peep e il parcheggio delle moto, un coffee break e il benvenuto delle autorità. Poi la visita alla fiera del Parmigiano Reggiano che animerà Casina sabato e domenica. Alle 13 il pranzo al nuovo ristorante – wine bar Borgo Bianco Matilde, presso il Castello di Sarzano, che inaugurerà proprio sabato. Poi la partenza per la visita alla Pietra di Bismantova, con le moto che arriveranno in piazzale Dante a Castelnovo Monti. Alle 15 è prevista la visita all’eremo di Bismantova e centro studi del Parco nazionale con i saluti delle autorità. Alle 16.30 il motogiro arriverà alla Latteria Sociale di Carnola, sempre in territorio castelnovese, con visita guidata per scoprire tutto il fascino e i segreti della produzione del Parmigiano Reggiano di montagna, con possibilità di fare acquisti o spuntini a base del Re dei formaggi.

Alle 18 l’arrivo all’Hotel Matilde di Carpineti dove i motociclisti pernotteranno, ma prima ci sarà alle 18.30 un po’ di relax alla piscina Baia delle Carpinete, e alle 20.30, ceneranno all’ Agriturismo Il Ginepro, a Ginepreto di Castelnovo Monti, con annesso intrattenimento musicale a cura di Dj Joppa.

Domenica 1 agosto alle ore 9 ci sarà un breve saluto delle autorità del Comune di Carpineti nel Piazzale dell’Hotel Matilde, poi via al motogiro con passaggio nel centro di Carpineti. Alle 10 arrivo in piazza Nilde Iotti a Baiso e saluto delle autorità comunali. Alle 11 si arriverà all’Azienda Agrituristica Rio delle Castagne, a San Giovanni di Querciola in comune di Viano. Anche a San Giovanni ci saranno i saluti da parte delle autorità vianesi, poi coffee break e un giro rilassante al lago dell’Agriturismo.

Alle 12 è in programma l’arrivo all’Acetaia G&G, a Borgo Visignolo di Baiso, con visita guidata e possibilità di fare acquisti, poi alle 13.30 il pranzo al Ristorante Borgo Cadonega di Viano. Alle 15 saluti e partenza per il rientro. Due giorni in cui davvero si punterà a valorizzare non soltanto il territorio, ma anche le strutture ricettive e i prodotti d’eccellenza che offre. Per info: Emanuela Zannoni tel. 338 4065871.