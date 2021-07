Preservare il decoro urbano, ma soprattutto garantire la sicurezza dei più piccoli: nasce con questi obiettivi la scelta dell’Amministrazione comunale di raddoppiare nel 2021 rispetto all’anno precedente le risorse dedicate al mantenimento e alla riparazione delle attrezzature ludiche dislocate nei parchi del territorio.

Ammonta a circa 50mila euro la spesa dedicata nei primi sette mesi del 2021 a interventi manutentivi – già effettuati o in corso di preparazione/esecuzione – su una cinquantina di attrezzature ludiche. I lavori hanno coinvolto 16 parchi e diverse aree cortilive scolastiche formiginesi: la pausa estiva ha infatti permesso di intervenire anche sulle strutture presenti nei plessi scolastici del territorio. Ulteriori 50mila euro si aggiungeranno grazie alla variazione al budget 2021/2023 degli investimenti della Formigine Patrimonio, deliberata nella seduta di luglio del Consiglio comunale: tali fondi andranno a finanziare nuovi interventi da realizzare entro la fine dell’anno, per un investimento totale di 100mila euro.

“Nell’ultimo anno e mezzo più che mai i 70 parchi presenti sul territorio comunale hanno rappresentato un punto di aggregazione e socialità per i cittadini, e in modo particolare i più piccoli – sottolinea l’Assessore per Formigine Città sostenibile 2030 Giulia Martina Bosi – Grazie all’applicazione dell’avanzo di bilancio andremo a implementare il budget destinato alla manutenzione delle attrezzature ludiche e renderemo queste aree ancora più sicure e accessibili”.