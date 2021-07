Dopo la Commedia dell’arte di Antonio Fava, che ha divertito e appassionato gli spettatori della rassegna felinese “Sotto le stelle… un palco”, è il momento del quarto appuntamento: mercoledì 28 luglio sarà in scena Tindaro Granata, uno degli attori più acclamati del momento, già vincitore di numerosi premi.

La sua “Antropolaroid”, che ha appena compiuto dieci anni, è un’opera difficile da descrivere per l’originalità e per la capacità straordinaria del suo autore di raccontare, romanzare, incarnare, una storia lunga 100 anni. Una vera e propria fotografia di una famiglia siciliana che prende vita attraverso la voce e il corpo di Tindaro, unico interprete, in un dialogo incessante tra i vari personaggi che riprende, attualizzandola, l’antica tradizione orale del “cunto”. Una creazione teatrale dal ritmo avvincente, che non mancherà di coinvolgere ed emozionare gli spettatori del Parco Tegge.

Per celebrare i dieci anni dell’opera, ogni data viene preceduta da un breve monologo a tema messo in scena dagli studenti del Piccolo Teatro di Milano; mercoledì 28 sarà la volta di Sebastian Luque Herrera con il suo “Antropolaroid – Real Maravilloso”.

Lo spettacolo avrà inizio come sempre alle 21.30; dalle 19.30 si potrà cenare con i piatti tipici dell’appennino emiliano. Per informazioni e prenotazioni: 328 2021955 o effebiti@gmail.com