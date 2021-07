Alle ore 14:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre nel comune di Molinella, in via Severino Ferrari, per un incendio di un’abitazione a due piani; il fuoco si è sviluppato nei locali al piano terra. Sono state evacuate e soccorse quattro persone affidate poi al 118 presente in loco: due sono state trasportate in ospedale a Bologna, le altre ad Argenta. I vigili del fuoco hanno tempestivamente attaccato il rogo, lo hanno circoscritto evitando che si propagasse e soffocato le fiamme. Sul posto anche le forze dell’ordine.



