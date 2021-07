È rimasta ferita in modo serio la signora che nella tarda mattinata di oggi, lunedì 26 luglio, è stata investita da un’automobile mentre attraversava, in sella alla sua bicicletta, via Caduti in guerra all’altezza della rotatoria di piazzale Natale Bruni, a Modena.

Verso le 12.30, una Citroen C3 che percorreva la rotonda non è riuscita ad evitare la donna, una 51enne di nazionalità moldava, che in bicicletta attraversava la strada dal lato del cinema Principe diretta verso il Tempio. Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima che è stata portata all’ospedale di Baggiovara. Sul posto per i rilievi di legge e per accertare la dinamica dell’incidente la Polizia locale di Modena.

Ferite più lievi, invece, per un altro ciclista, un signore anziano che alle 12.45, in strada Morane, all’altezza del supermercato Esselunga, è entrato in collisione con un’automobile, questa volta condotta da una donna. Infine, in via Emilia est, sempre in tarda mattinata, un ciclomotore condotto da un cittadino afgano, che proveniva dalla rotatoria della tangenziale diretto verso il centro città, è stato urtato da una vettura 500 XL che provenendo dalla direzione opposta ha svoltato a sinistra.

Anche in questo caso la dinamica e le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dalla pattuglia dell’Infortunistica della Polizia locale; fortunatamente l’uomo in motorino non ha riportato ferite gravi.

È andata peggio alle cinque persone coinvolte in un incidente stradale nella notte di domenica 25 luglio. Una Mercedes su cui viaggiava una famiglia di Modena, una coppia con due bambini, diretta verso le vacanze, mentre percorreva via Vignolese procedendo dal centro città verso il casello dell’autostrada, alle 3.45 di notte, all’altezza di San Donnino è entrata in collisione con una Bmw guidata da un cittadino moldavo che si è immesso sulla Vignolese da una strada laterale. Sul posto la Polizia locale e il 118 che ha trasportato la famiglia al Pronto soccorso del Policlinico e l’altro conducente a quello dell’ospedale di Baggiovara.