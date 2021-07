Il venerdì e sabato sera, fino al 30 settembre, gli esercizi pubblici potranno servire nelle distese all’aperto un’ora in più degli altri giorni, quando l’utilizzo deve cessare a mezzanotte: lo dispone un’ordinanza firmata oggi dal Vice-Sindaco Stefania Gasparini.

L’ampliamento d’orario riguarda le «occupazioni di suolo con tavoli e sedie (dehors) destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o al consumo sul posto», che appunto potranno essere usate rispettivamente fino all’una del sabato e fino all’una della domenica.

L’Amministrazione comunale ha preso questa decisione considerato che le linee guida anti-Covid del Ministero della Salute prevedono «ove possibile (di) privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, giardini, terrazze, plateatici, dehors …», e ritenuto opportuno limitare possibili assembramenti negli spazi interni degli esercizi, favorendo nel contempo la ripresa di tali attività economiche.

Nel complesso, la proroga riguarderà nove fine-settimana. L’esercizio che non rispetta gli orari – sia questi nuovi in deroga il venerdì e sabato, sia quelli vigenti nelle altre cinque sere come da Regolamento di Polizia Urbana – rischia una sanzione da 50 a 300 euro.