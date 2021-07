Venti borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado e 5 per studenti che si iscrivono all’Università: le ha finanziate la Giunta del Comune di Sassuolo con la delibera n°134 del 20 luglio scorso, in pubblicazione all’Albo Pretorio.

Si tratta di 20 borse di studio del valore di € 500,00 per gli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado e n. 5 borse di studio di € 1.000,00 per gli studenti che intendono iscriversi all’Università.

“Istituire borse di studio per studenti – si legge nella delibera – residenti nel comune di Sassuolo, frequentanti nell’a.s. 2021/2022 le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado (statali o paritarie, compresi i corsi serali, esclusi i corsi di recupero) o dalla terza classe in poi degli organismi di formazione professionale accreditati per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP o iscritti al primo anno dell’Università per l’anno accademico 2021/2022, in possesso dei seguenti requisiti:

avere residenza anagrafica nel Comune di Sassuolo;

non essere debitore alla data del 30.06.2021 (da parte del richiedente o nucleo familiare del richiedente) per somme consistenti (superiori all’importo del beneficio concesso) per i servizi erogati dal servizio Istruzione del comune di Sassuolo, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni basate su specifiche relazioni rilasciate dai servizi sociali competenti;

far parte di un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013, non superiore ad euro 25.000,00;

non aver già ottenuto borse di studio o analoghe facilitazioni di diritto allo studio aisensi dell’art. 4 della L.R. 26/2001 per l’a.s. 2021/2022;

e in particolare per gli studenti delle ultime tre classi delle scuole secondarie di 2° grado o classi corrispondenti alla classe terza di IeFP:

essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata ;

frequentare regolarmente anche l’a.s. 2021/2022 ;

nonché in particolare per gli studenti iscritti all’Università:

essere iscritti al 1° anno dell’Università per la 1° volta.

L’importo eventualmente non attribuito per le borse di studio agli universitari potrà essere utilizzato per aumentare il numero di borse di studio da destinare agli studenti delle scuole secondarie/IeFP.