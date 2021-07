In partenza lunedì 26 luglio oltre 5.000 sms per fissare l’appuntamento della vaccinazione anti Covid presso l’hub dell’Unipol Arena per gli italiani residenti all’estero (AIRE) e le persone non residenti non assistite che si sono autocandidate sul portale regionale. Tra tutti i cittadini autocandidati, questi ultimi sono gli unici ed ultimi che, ad oggi, necessitano di una chiamata attiva per accedere alla vaccinazione. Diversamente, i cittadini residenti e assititi nell’Azienda USL di Bologna che si sono autocandidati sul portale regionale hanno già tutti la possibilità di accedere alla prenotazione attraverso i consueti canali.

L’sms, con l’intestazione dell’Azienda USL di Bologna, proporrà un primo e un secondo appuntamento a scelta del cittadino e, infine, la conferma dell’appuntamento fissato.

Si ricorda infine a tutti cittadini residenti e/o assistiti dai 12 anni compiuti in su che possono prenotare la vaccinazione anticovid attraverso tutti i canali messi a disposizione dall’Azienda USL di Bologna: sportelli CUP, farmacie con punto CUP, numero verde 800 884888, CUPWEB, Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute.