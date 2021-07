Variabile per nubi prevalentemente alte e sottili ma con ampie schiarite. Nuvole temporaneamente più compatte, in particolare nelle ore centrali della giornata, potranno dar luogo ad isolati e brevi rovesci più probabili sul settore occidentale della regione. Temperature senza variazioni o in lieve diminuzione. Valori minimi attorno a 22/23 gradi in pianura, massime comprese tra i 32 gradi della pianura occidentale e 34/35 gradi della pianura centrale. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali, con rinforzi lungo la costa e crinali appenninici. Mare da poco mosso a localmente mosso al mattino, tendenza ad aumento del moto ondoso dal pomeriggio.

(Arpae)