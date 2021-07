I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno eseguito un decreto del Questore di Bologna che ha sospeso le licenze di somministrazione di alimenti e bevande al titolare di un bar. Il provvedimento nasce da un’informativa dei militari che durante i controlli del territorio hanno rilevato che il locale era diventato un luogo di incontro di criminali (con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga) e il titolare non stava facendo nulla per allontanare quei clienti, spesso ubriachi e molesti, mettendo a repentaglio l’ordine e la tranquillità pubblica.

Preso atto delle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri della Stazione di Crevalcore, il Questore di Bologna ha decretato la sospensione delle licenze che autorizzano la somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 15 giorni. I militari hanno quindi notificato il provvedimento al titolare del bar e affisso il cartello con scritto: “CHIUSO SU DISPOSIZIONE DEL QUESTORE”.