C’è tempo fino al primo ottobre per presentare richiesta di finanziamento alla Fondazione di Modena per i progetti che non rientrano nei bandi a tema specifico. Saranno valutati solo i progetti compilati sull’apposita modulistica e pervenuti, nel rispetto delle scadenze prefissate, attraverso la piattaforma ROL accessibile dal sito www.fondazionedimodena.it, all’interno della sezione “Contributi”.

I progetti dovranno avere inizio entro il 31 gennaio 2022 e non potranno in generale presentare un importo superiore ai 30 mila euro, salvo che non rientrino in talune specifiche tipologie di interventi, previste nel bando, per cui non si applica tale limite. Saranno privilegiati nella valutazione i soggetti con sede legale e/o operativa sul territorio di competenza della Fondazione. L’esito della valutazione è previsto indicativamente entro il 31 dicembre.

I soggetti richiedenti sono invitati a verificare se il progetto che intendono presentare rientra tra gli obiettivi del Documento Strategico di Indirizzo 2021-2023 della Fondazione e, di conseguenza, ad indentificare l’area di competenza del progetto per il quale si intende richiedere un contributo.