Da lunedì 26 luglio il Comune di Bologna si prenderà cura dei due cavalcavia di viale Sandro Pertini, in corrispondenza della rotonda Romagnoli. I lavori di manutenzione riguarderanno le impalcature e le sponde e saranno realizzati in due fasi: la prima, fino all’8 agosto, occuperà due delle tre carreggiate del viale; la seconda, dal 9 agosto alla fine di settembre, occuperà solo la corsia di destra in entrambe le direzioni.

Nella prima fase, fino all’8 agosto, i lavori interesseranno la parte centrale di entrambi i cavalcavia e l’area di cantiere occuperà la corsia di sorpasso e la corsia centrale di viale Pertini, in corrispondenza della rotonda Romagnoli, sia in direzione Bologna che in direzione Casalecchio. La carreggiata stradale si restringerà dunque da tre a una corsia di marcia.

Nella seconda fase, dal 9 agosto alla fine di settembre, i lavori interesseranno la parte laterale e la sponda di entrambi i cavalcavia e l’area di cantiere occuperà la corsia di destra di viale Pertini, in corrispondenza della rotonda Romagnoli, in entrambe le direzioni, restringendo la carreggiata stradale da tre a due corsie di marcia.