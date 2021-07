Il secondo concerto della rassegna musicale “Dall’alba ai tramonti” avrà luogo martedì 27 luglio, alle ore 18:30, al Castello di Sestola, presso il Finestrone della Rocca e vedrà come protagonisti Marianne Gubri, all’arpa, e Roberto Passuti, ai flauti dritti e alle percussioni.

Con l’imperdibile programma “Vita Nuova”, presenteranno le composizioni che hanno dato vita al loro ultimo progetto musicale, descritto da loro stessi come “Un percorso a ritroso nella mente ardente di Dante, dentro di te, dentro di noi, alla ricerca delle nostre possibilità, verso la creazione di un mondo equo, sensibile, gentile, ecologico, armonioso, attraverso i linguaggi poetici, grafici e musicali bagnati nelle acque mediterranee, orientali, celtiche, medievali, minimali ed elettroniche. Per una Vita Nuova che ci possa traghettare verso terre generose e cieli ispiranti.”

Tutti i concerti di “Dall’alba ai tramonti” sono ad ingresso libero.

Vista la particolarità delle sedi dei concerti, l’organizzazione di tutti i sei appuntamenti musicali non prevederà la presenza di sedute: pertanto si consiglia di presentarsi muniti di coperte o teli per potersi sedere negli spazi adibiti.

Marianne Gubri

Unisce un percorso musicale originale ed unico ad una ricerca di sviluppo personale. Studia da giovanissima l’arpa celtica in Bretagna prima di dedicarsi all’arpa antica diplomandosi e laureandosi in musicologia in Francia e presso l’International Harp Therapy Program (USA). Ha pubblicato più di 10 album discografici insieme agli spartiti delle sue composizioni e tre metodi per l’arpa celtica. Residente a Bologna, ha preso parte a numerose formazioni suonando in tutto il mondo: Royal Opera House Mumbai (India), Concert Hall New Delhi (India), Concert Hall (Hong Kong), Wonder Festival (150 concerti negli USA), Musica Antica Festival of Mexico City (Messico), X and XI Rio Harp Festival (Brasile), Stockholm Early Music Festival (Svezia), Wight Harp Festival (UK), Brussels Harp Festival (Belgio), Nobber Harp Festival (Irlanda), Cairo, (Egitto), Glowing Harp Festival (Ukraine), Wight Harp Festival (UK), Sentmenat Harp Festival (Spain), Music in the Mendrisiotto (Svizzera), Musica Antica Festival di Loulé (Portugal), Rencontres Internationales de Harpes Celtiques de Dinan (France), Ravenna Festival, Bologna Festival, Grandezze e Meraviglie, Sagra Malatestiana, Festival di San Biagio, Teatri Comunali di Bologna, Genova, Ferrara, Ravenna, La Chapelle Royale (Versailles), Palazzo Ducale e Fondazione Querini Stampalia (Venezia), Castello Sforzesco (Milano). Direttrice artistica del Bologna Harp Festival e della Scuola di Arpa Arpeggi, unisce con passione la sua attività di musicista a quella di docente e speaker sull’arpa e la musicoterapia per TEDx Conference, Università e Conservatori italiani e stranieri.

Roberto Passuti

Svolge attività nel campo della creazione multimediale, nel teatro, nella danza, nel cinema e nei supporti elettronici: regia teatrale e videocinematografica, direzione della fotografia, montaggio, sonorizzazione, composizione musicale. Conta al suo attivo la produzione di oltre novanta colonne sonore per opere teatrali ed oltre sessanta per lunghi, medi e cortometraggi. Collabora fianco a fianco con Daniele Furlati (premio Morricone 2011) registrando svariate colonne sonore in contesti RAI. Dal 2010 è certificato BBC come fonico di presa diretta. Assieme a Martino Nicoletti, ha fondato l’etichetta indipendente Stenopeica iniziando a lavorare sistematicamente tra Nepal, Tailandia, Regno Unito, Francia e Italia, nel campo delle produzioni audiovisive, realizzando una serie di cortometraggi in pellicola, creando colonne sonore, producendo volumi e CD musicali con Franco Battiato, Teresa De Sio, Giovanni Lindo Ferretti, partecipando a festival, concerti ed eventi culturali. È compositore e disegnatore luci di Simona Bertozzi, Ivano Marescotti, Marco Sgrosso ed Elena Bucci.

Per informazioni telefonare al numero 0536 62324 o inviare una email all’indirizzo visitsestola@comune.sestola.mo.it