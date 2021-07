I Carabinieri della Sezione Radiomobile, nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne di origini ghanesi per rapina impropria.

L’uomo, poco dopo le ore 12, è stato notato dalla guardia giurata del centro commerciale di via Canaletto mentre stava tentando di rubare della merce esposta nell’esercizio commerciale. Resosi conto di essere stato scoperto, si è scagliato contro la guardia per tentare la fuga innescando con questa una breve ma intensa colluttazione e guadagnando l’uscita.

Giunto nei pressi della fermata dell’autobus inseguito dalla guardia giurata, e dove anche un giovane passante straniero che ha tentato invano di fermarlo ha subito il furto del proprio marsupio, l’uomo è stato definitivamente bloccato grazie all’intervento dei Carabinieri e al supporto di una pattuglia in transito della Polizia Locale. Il ghanese, che risultava aver rubato principalmente capi di abbigliamento e superalcolici per un valore di circa 230 €, è stato dichiarato in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza in attesa di essere condotto in Tribunale per l’udienza con rito direttissimo, previsto in mattinata.

Il marsupio asportato al giovane tunisino che aveva tentato di aiutare la guardia giurata a bloccare il ladro in fuga e la merce asportata all’esercizio commerciale sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari.