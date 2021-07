“Promozione e marketing del territorio” del Nuovo Circondario Imolese e dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura e “valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali” dei comuni di Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro: sono questi i quattro progetti che la Città metropolitana ha selezionato e invierà alla Regione domani per un importo complessivo di 760.000 euro.

Dei 16 progetti pervenuti, Palazzo Malvezzi ne ha selezionati quattro utilizzando i criteri che erano stati approvati a inizio giugno a partire dalle indicazioni della Regione e attraverso un percorso di condivisione con le Associazioni di categoria del commercio e nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza della Città metropolitana.

Nel dettaglio i progetti approvati:

Azione progettuale 1: “Progetti di promozione e marketing del territorio”

Il progetto del Nuovo Circondario Imolese intende promuovere i centri storici come un sistema di offerta unitaria, con campagne di comunicazione e strategie innovative, che sappiano valorizzare sia le opportunità di shopping sia la componente culturale e di eventi, creando così un sistema di accoglienza diffusa. Per farlo si propone di creare una cabina di regia intercomunale, di sviluppare iniziative innovative rivolte a target specifici (ad es. giovani, bikers, ecc.), campagne di comunicazione ad hoc per gli eventi orientati allo shopping, calendarizzazione e comunicazione integrata degli eventi, promuovere la mobilità sostenibile soprattutto nei momenti di maggiore attrattività commerciale dei diversi comuni.

Il costo complessivo del progetto è di 80.000 euro.

La candidatura ha prevalso rispetto a quella dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura per numero maggiore di abitanti.

Il progetto dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura intende promuovere i territori e le attività economiche riscoprendo e consolidando le relazioni fra il commercio e il territorio. Per farlo si propone di: contribuire a conformare e rendere sicuri gli appuntamenti fieristici; sviluppare nuove forme di comunicazione attraverso la street art; realizzare iniziative finalizzate a promuovere e valorizzare la nuova imprenditorialità, in particolare giovanile e femminile, ed il passaggio intergenerazionale.

Il costo complessivo del progetto è di 60.000 euro.

Azione progettuale 2: “Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali”

Il progetto del Comune di Castiglione dei Pepoli prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione di alcune aree centrali, tra cui: la pedonalizzazione di Piazza Marconi e valorizzazione del collegamento con il Parco della Rimembranza; la predisposizione di ambiti dedicati a ritrovi e esposizioni, sia di carattere commerciale (mercati all’aperto) che culturale (mostre espositive e mostre mercato), sia infine ricreativo ed hobbistico; creazione di punti di ricarica di biciclette elettriche e di primo intervento di manutenzione.

Il costo complessivo del progetto è di 370.000 euro.

Il progetto del Comune di San Benedetto Val di Sambro prevede la realizzazione di una serie di interventi di valorizzazione e riqualificazione dell’area mercatale di Piazza del Municipio, tra cui: la realizzazione di nuova pavimentazione in pietra naturale; il miglioramento dell’accessibilità mediante interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; la disposizione di nuovi elementi di arredo urbano e la sistemazione a verde di alcune aree pertinenziali ora non utilizzate.

Il costo complessivo del progetto è di 250.000 euro.

“La partecipazione al Bando – è il commento del consigliere delegato allo Sviluppo economico Marco Monesi – è stata molto più ampia rispetto agli scorsi anni e con una buona qualità delle proposte, a testimonianza del dinamismo e della capacità progettuale di Comuni e Unioni. Quasi tutti i progetti candidati hanno risposto ai criteri prioritari individuati dalla Città metropolitana a giugno, evidenziando come la promozione della rete commerciale posso integrarsi a politiche di supporto alla nuova imprenditorialità e di fruizione culturale, e come gli investimenti di valorizzazione delle aree commerciali e mercatali non possano prescindere da una riqualificazione ambientale degli spazi che favorisca l’accessibilità pedonale e la mobilità sostenibile. Purtroppo dei molti progetti validi e di interesse potremo candidarne solo 4 al bando regionale. Ritengo tuttavia che questo bacino di progettualità dimostri l’opportunità che vengano destinate maggiori risorse a questa misura e più in generale alle azioni per la promozione della rete del commercio e dei centri commerciali naturali. Per questo, come condiviso in Ufficio di Presidenza, ci impegneremo nel dialogo con la Regione per costruire nuovi scenari di sostegno al territorio, anche in considerazione del fatto che il commercio nell’area bolognese vale un quinto del totale regionale.”