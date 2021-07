Il 26 luglio il Festival MUNDUS dà appuntamento ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia alle ore 21.30 con la musica popolare: il noto musicista Ambrogio Sparagna (voce e organetti), in quartetto con alcuni solisti dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, accompagnerà gli spettatori in un “Viaggio in Italia – la musica e i balli del Belpaese”. Un progetto vocale-strumentale che è un originale percorso nella musica italiana popolare tra serenate e ballate, ninne nanne e tarantelle d’amore, ritmi frenetici, saltarelli e brani leggeri dedicati alla tradizione popolare.

Un’occasione speciale quindi per conoscere più da vicino un patrimonio musicale ed anche una festa realizzata ascoltando ritmi, melodie, lingue regionali e strumenti musicali curiosi che hanno fatto la storia culturale del Belpaese.

Info per acquisto e prenotazione biglietti: Vendita biglietti online su www.vivaticket.com – I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate. Ingresso € 10,00 – NON si effettua il servizio di biglietteria nel luogo dello spettacolo.

Biglietteria Fondazione I Teatri presso il Teatro Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio 1960 n. 7 Orari: da martedì a sabato dalle ore 10 alle 12,30 / martedì, mercoledì, venerdì e sabato anche dalle ore 17 alle 19

Per informazioni: ATER FONDAZIONE, T. 059 340221, mundus@ater.emr.it, www.ater.emr.it – pagina Facebook: festivalmundus