Al via la prima edizione di Musica Maestro!, la rassegna di musica e teatro promossa dalla Fondazione Luciano Pavarotti, in collaborazione con il Teatro Duse di Bologna, che si terrà dal 31 agosto al 4 settembre 2021 nel parco della Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena.

Il titolo reca in sé un evidente omaggio al “padrone di casa”, ma vuole anche salutare con brio tutti i “maestri musicisti” e i grandi artisti che si esibiranno sul palco modenese.

La rassegna nasce con l’intento di celebrare una ricorrenza molto importante, ovvero il 60° anniversario dal debutto del Maestro Pavarotti. Il 29 aprile 1961 il giovane Luciano si presentò sul palco del Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia debuttando come Rodolfo ne La Bohème di Giacomo Puccini; quel giorno segnò la svolta nella vita di Pavarotti e portò alla ribalta del mondo un tenore che ha profondamente segnato la storia dell’opera del secondo Novecento.

Per celebrare questo anniversario tutti gli appuntamenti della rassegna Musica Maestro! guarderanno sia alla carriera di Pavarotti sia al mondo dell’opera più in generale.

Il primo appuntamento, intitolato Il Flauto nel cinema (31 agosto), vedrà protagonista il flautista Andrea Griminelli che ha affiancato il Maestro, sin da giovanissimo, sui più importanti palcoscenici del mondo per oltre vent’anni. Anche il Maestro Stefano Nanni ha collaborato personalmente con Pavarotti, partecipando alla lavorazione della sua ultima impresa discografica, l’album Ti Adoro.

Lo spettacolo Italia Mundial di Federico Buffa (1 settembre), farà rivivere l’entusiasmo dell’avventura mondiale della Nazionale di calcio italiana del 1982, un’impresa sportiva entrata nel mito e nella memoria collettiva. Anche questo spettacolo, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, ammicca alla carriera del Maestro. Pavarotti, infatti, emozionò i tifosi di tutto il mondo insieme ai colleghi Placido Domingo e Josè Carreras proprio in occasione delle finali dei Mondiali, segnando dal 1990 in poi un nuovo corso della musica lirica che giunse così a folle oceaniche grazie ai concerti de I Tre Tenori.

I due appuntamenti successivi saranno reading musicali che propongono una lettura drammaturgica originale dell’opera lirica e delle vicende umane che la ispirano. Alessandro Preziosi, sul palco con Francesco Libetta al piano, racconterà sulle note di Verdi e Rossini il dramma shakespeariano assumendo lo sguardo del fidato amico del Moro in Otello, dalla parte di Cassio (2 settembre).

Michela Murgia, nella doppia veste di autrice e interprete di Don Giovanni, l’incubo elegante (3 settembre), sarà in scena con Giancarlo Palena alla fisarmonica, per condurre il pubblico in un viaggio inedito attorno all’opera mozartiana e agli archetipi femminili legati al più celebre dei libertini.

L’ultimo concerto della rassegna, Che gelida manina (4 settembre), sarà un omaggio alla memoria del Maestro e verranno ripercorsi, nelle interpretazioni dei giovani cantanti sostenuti dalla Fondazione, gli highlights del repertorio di Pavarotti con un particolare accento sulle arie della pucciniana Bohème, l’opera prediletta del tenore di cui quest’anno ricorre il 125° anniversario dalla prima rappresentazione. Gli interpreti saranno accompagnati al pianoforte da Paolo Andreoli e dal quartetto d’archi Gocce d’Opera.

Questo prestigioso cartellone potrà andare in scena nel parco della Casa Museo grazie alla preziosa collaborazione di un ente storico della realtà culturale emiliana come il Teatro Duse di Bologna che, con immediato entusiasmo, ha lavorato al fianco della Fondazione Pavarotti per portare al pubblico, anche in estate, alcuni tra i più amati e seguiti protagonisti della sua Stagione teatrale.

È aspirazione della Casa Museo Pavarotti poter rappresentare un luogo di aggregazione, di divulgazione di musica, arte e cultura a tutto tondo; essa può diventare un polo di riferimento in questo senso, una location ove sia possibile conoscere la storia umana e professionale del Maestro e il profondo segno che egli ha lasciato nella storia dell’opera e, al tempo stesso, sia possibile fruire di eventi che rappresentano un arricchimento dell’offerta culturale cittadina e un potente strumento di promozione del territorio insieme alle altre eccellenze della regione.

Questa rassegna non sarebbe stata possibile senza il fondamentale sostegno di soggetti pubblici ed enti istituzionali che hanno deciso di fare rete e camminare accanto alla Fondazione Pavarotti promuovendo un’iniziativa volta a sostenere la ripartenza della cultura e di un intero comparto produttivo, quello degli artisti e di tutti i lavoratori dello spettacolo, una delle filiere più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia.

I biglietti per i concerti saranno disponibili su vivaticket.com a partire dal 23 luglio, ad eccezione del concerto del 4 settembre, ad ingresso gratuito, per cui sarà sufficiente prenotare il posto telefonando al numero 059.460778 o inviando una mail a: info@casamuseolucianopavarotti.it.

Sarà possibile anche acquistare speciali “Gold Package” che includono, oltre al biglietto nelle prime file per assistere allo spettacolo scelto, anche la visita guidata al museo a cui farà seguito un aperitivo nel giardino della casa ed il parcheggio riservato. Pacchetti disponibili su vivaticket.com.

Per informazioni inerenti agli eventi: tel. 059.460778 – Per informazioni inerenti alla biglietteria: supporto@vivaticket.com

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Duse di Bologna.