Le indicazioni sull’utilizzo del monopattino nel rispetto del Codice della strada e i consigli per contrastare le truffe ai danni degli anziani, ma anche le buone condotte per evitare i furti in appartamento mentre si è in ferie e le modalità per frequentare e vivere correttamente gli spazi pubblici. Sono solo alcuni dei temi su cui gli operatori della Polizia locale di Modena forniranno informazioni ai cittadini venerdì 23 luglio, dalle 16.30 alle 19, in occasione del primo dei due momenti informativi programmati in piazza Matteotti. Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 4 agosto.

L’iniziativa segue quelle già realizzate nei mesi scorsi in piazza Roma e al Novi Sad, concentrandosi in centro storico sulle aree più frequentate dai giovani modenesi ma non solo. Nel gazebo allestito dal Comando di via Galilei saranno disponibili opuscoli multilingua sui temi della mobilità e della sicurezza: il materiale informativo si concentra, quindi, anche sull’utilizzo della bicicletta, sul comportamento dei pedoni e sulle norme che regolano gli attraversamenti pedonali e le rotatorie stradali; così come alcuni depliant sono dedicati alla prevenzione dei borseggi e dei furti sulle auto, alle dinamiche del Controllo di vicinato attivo in città e alle modalità per accedere al Fondo di aiuto per vittime di reato.