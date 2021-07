In questi giorni è in corso a Carpineti il ritiro della A.C. Reggiana, che conferma l’appeal del territorio appenninico per questo tipo di attività, e più in generale per il turismo sportivo. Il ritiro “Monti Granata” proseguirà fino al 31 luglio, e vede giocatori e staff ospitati all’Hotel Residence Matilde. Gli allenamenti si tengono al vicino campo sportivo gestito dalla società Progetto Montagna, e durante il soggiorno della squadra sono previsti alcuni eventi collaterali, svolti tutti con la massima attenzione alle normative anti Covid.

Il primo si è svolto nella serata di ieri, mercoledì 21 luglio: giocatori e staff hanno partecipato a una cena di benvenuto offerta dal Ristorante Il Castello di Carpineti, alla presenza del Sindaco e Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, Tiziano Borghi, di Emanuela Zannoni referente per i ritiri sportivi in Appennino, del Presidente della Reggiana Carmelo Salerno.

L’Associazione Il Melograno ha partecipato all’iniziativa accompagnando i giocatori alla scoperta del Castello delle Carpinete, uno dei principali monumenti matildici e luogo identitario del territorio, prima di gustare alcuni piatti tipici al ristorante, che da pochi mesi ha una nuova gestione, e che hanno deliziato tutti i presenti.

Afferma Tiziano Borghi: “Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno il ritiro della Reggiana, non solo per l’entusiasmo che porta tra gli appassionati, ma anche perché i ritiri sportivi sono eventi che valorizzano tutto il territorio dell’Appennino, le sue strutture ricettive e sportive che sono di eccellenza, e anche gli aspetti ambientali, culturali, artistici, enogastronomici come ha dimostrato la serata di ieri. In più diffondiamo non solo la passione per il calcio, ma anche i valori trasmessi dallo sport, specialmente ai tanti ragazzi che lo praticano: sacrificio, spirito di squadra, attenzione al benessere. Davvero di cuore quindi, rinnovo il benvenuto alla Reggiana”.

Aggiunge Emanuela Zannoni: “C’è una grande partecipazione e sostegno al progetto di mantenere le eccellenze sportive reggiane in ritiro in Appennino: questo soggiorno della Reggiana ne è un esempio, c’è grande entusiasmo e contiamo che questa fase di preparazione possa essere la base di una grande stagione”.