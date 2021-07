La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, venerdì 23 luglio, fino a mercoledì 28 sulla Sp 7 Pratissolo-Felina, in località Mazzalasino di Scandiano, si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h dalle 8 alle 17 per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino delle barriere bordo ponte e bordo laterale.



