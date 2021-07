Entra nel clou, nel prossimo fine settimana, la programmazione dedicata ai percorsi storici e turistici scandianesi.

In Piazza Boiardo, proprio sulla facciata della Rocca dei Boiardo – monumento simbolo di Scandiano – avverrà infatti la videoproiezione curata dalla performer Elisa Seravalli e ispirata dai disegni di Emanuele Luzzati dedicati all’Orlando Innamorato. Lo spettacolo inizierà intorno alle 21.30 e comunque al calar del sole.

Le tavole, ospitate proprio all’interno della Rocca in una mostra permanente di cui è disponibile anche un catalogo, scomposte e reinterpretate diventeranno un breve ma suggestivo filmato proiettato sul muro perimetrale della Rocca.

Sabato 24 inoltre, alle 20 e alle 21.30, ci saranno le visite guidate del percorso storico a cura di Archeosistemi.

Visite guidate, dedicate ognuna al percorso specifico, che saranno disponibili ogni sabato sera, con gli stessi orari, su prenotazione ai numeri 0522- 764303/241/273.

Su ogni tappa dei percorsi saranno predisposti codici QR con voci narranti dei contenuti storici della mappa. Inoltre è già in distribuzione un piccolo opuscolo riassuntivo dell’iniziativa.

L’iniziativa conclude la settimana dedicata alla Scandiano medievale che ha visto illuminarsi di rosso alcuni dispositivi che ricordano luoghi, fatti e persone che hanno fatto la storia della città.

I prossimi percorsi:

Alla Corte dei Boiardo – 26 luglio-1 agosto

Colore: arancione

Luoghi: Contrade, Piazza Spallanzani, Chiesa di San Giuseppe

Protagonisti: Giulio Boiardo, Chiesa dei Servi

Appuntamento: 31 luglio visita guidata alla Chiesa di S. Giuseppe

Unità d’Italia – 2-8 agosto

Colore: verde

Luoghi: Caffè due Colonne, Municipio, gli Illustri

Protagonisti: Costituzione Cisalpina, Ferrovia

L’appuntamento: 7-8 agosto contest fotografico social dedicato a Via Magati, la foto più votata avrà un omaggio per Calici in Rocca

Scandiano Nuova – 9-15 agosto

Colore: blu

Luoghi: Piazza Primo Maggio (fontana), Scandiano Nuova

Protagonisti: Francesco Lodesani, Pier Paolo Pasolini, Ex Officine Rossi

L’appuntamento: 12 agosto Proiezione del docufilm “Centoventi contro Novecento” di Alessandro Scillitani nel cortile della Rocca

Vie della Scienza – 16-22 agosto

Colore viola

Luoghi: Rocca dei Thiene

Protagonisti: gli Scienziati, Sinagoga, le Tre Porte

Appuntamenti: 19/20/21 agosto: mostra Exoplanets. Nuove terre inesplorate – Rocca dei Boiardo

21 agosto serata conclusiva “L’amor che move il sole e l’altre stelle”