Il coraggio di accettare se stessi per chi si è e poi condividere con il mondo la gioia di

ritrovarsi. Barbara Moselli con “Le Donne Baciano Meglio”, in cartellone nella stagione

estiva RIFUGI nel Cortile dell’Orologio il prossimo venerdì 23 luglio alle 21:30, regala il

racconto di questo percorso nella forma di un monologo comico, travolgente ed

autobiografico. Dopo anni di vita dichiaratamente etero Barbara deve affrontare la sua

vera natura. Da qui un percorso in compagnia di diversi personaggi, che la condurranno

alla totale accettazione di sé.

Il monologo comico parte da una doppia esigenza dell’autrice: da una parte il bisogno di

raccontarsi, dall’altra quella di affrontare la tematica dell’omosessualità femminile, da

sempre poco discussa. Irriverente e stravagante, lo spettacolo tocca i temi

dell’innamoramento e della metamorfosi personale, utilizzando il palcoscenico come

grande camerino all’aperto. Assistiamo all’evoluzione interiore della protagonista, come i

grandi interpreti americani che, con autoironia, sanno raccontarsi al bancone di un bar,

trasmettendo la passione di cui è piena la vita, quando si sceglie di viverla.

“Mi sono spesso chiesta — racconta l’autrice-attrice — se avessi mai messo in imbarazzo

i miei genitori o se fosse giusto parlare di persone reali che si sarebbero ritrovate, loro

malgrado, protagonisti della mia storia. Ma poi ho sentito quanto raccontare questa

storia fosse importante. Ci saranno persone che vorranno sentire di come ce l’ho fatta,

per una maggiore consapevolezza, mentre altre proveranno sollievo perchè “Grazie a Dio

mio figlio non è così”. Ci saranno persone semplicemente incuriosite e altre invece che

proveranno inquietudine nell’ascoltare quanto sia faticoso fare coming out con i genitori,

con gli altri, con se stessi. Si può fare. Si può stravolgere la propria vita in qualunque

momento. Non è mai troppo tardi. Credo che tutti si possano riconoscere nel primo

bacio, o in come batteva forte il cuore la prima volta che ci si è innamorati, o di come si è

sofferto nell’essere lasciati, ma alla fine si scopre che l’amore è semplicità e pace. Quello

che voglio è creare comunità. Niente barriere, niente quarta parete, niente personaggio. Ci

sono io e chi ha cuore di ascoltare. Ci siamo noi“.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 23 luglio alle 21:30 presso il Cortile dell’Orologio

di via Massenet 23 a Reggio Emilia. Il prezzo del biglietto è di € 10,00, acquistabile

all’ingresso. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it,

biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, numero attivo dal

lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.

Il cartellone completo di RIFUGI Stagione Estiva è disponibile su www.mamimo.it