Continua l’impegno dell’Aeroporto di Bologna sui temi della sostenibilità, con particolare attenzione a quella ambientale. Da oggi, infatti, tutti i passeggeri del Marconi, indipendentemente dalla compagnia aerea utilizzata, potranno compensare l’impronta di carbonio del proprio viaggio con il sostegno a progetti ambientali attivati in diverse parti del mondo.

“Come Aeroporto di Bologna – dichiara l’amministratore delegato Nazareno Ventola –portiamo avanti una politica di sviluppo sostenibile che sempre più innerva la nostra strategia di business, lavorando ad iniziative capaci di ridurre il nostro impatto sull’ambiente. E’ noto che l’aviazione commerciale contribuisce per circa il 2% alle emissioni globali di CO 2 , un impatto inferiore a molti altri settori, ma in ogni caso per noi è importante contribuire alla creazione di un futuro in cui le emissioni siano ridotte e compensate. Già nel 2019, insieme ad altri 200 aeroporti europei, abbiamo sottoscritto l’accordo “Net Zero 2050” per diventare progressivamente un aeroporto “a impatto zero”. Primo aeroporto in Italia, abbiamo ora attivato questo progetto di compensazione della CO 2 per aumentare la consapevolezza dei nostri passeggeri sui temi del cambiamento climatico e per offrire loro un’azione concreta, che va ad affiancarsi alle altre già messe in campo dalla nostra società”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la società norvegese di tecnologie ambientali CHOOSE, mette a disposizione dei passeggeri del Marconi una piattaforma online, raggiungibile dal sito internet dell’aeroporto, che consente di calcolare le emissioni di CO 2 prodotte per ogni singolo viaggio e di compensarle con un piccolo contributo economico che va a finanziare progetti internazionali di produzione di energia rinnovabile, riduzione della deforestazione e sostegno alle comunità locali.

I progetti, certificati “Gold Standard”, aiutano a mitigare il cambiamento climatico riducendo le emissioni globali di carbonio e supportando gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tutti i viaggiatori che compenseranno il proprio viaggio riceveranno un certificato che riconosce che le emissioni di carbonio del viaggio sono state compensate.

“Le ricerche mostrano che la maggior parte dei viaggiatori ora sarebbe disponibile a pagare un piccolo sovrapprezzo per compensare la propria impronta di carbonio durante il volo. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Aeroporto di Bologna, che sta impegnandosi attivamente per rendere le azioni per la protezione del clima disponibili a tutti i suoi passeggeri, creando un futuro più responsabile. Insieme, stiamo costruendo un modo migliore di ritornare a viaggiare” afferma il CEO e fondatore di CHOOOSE Andreas Slettvoll.

Nel 2020, le aziende partner di CHOOOSE e i singoli cittadini hanno compensato più di 500.000 tonnellate di CO 2 e piantato più di 150.000 alberi attraverso un’ampia scelta di progetti climatici sviluppati in varie zone del Mondo.

Questi i 4 progetti identificati dall’Aeroporto di Bologna, con il supporto di CHOOOSE:

Energia idroelettrica su piccola scala a Guacamaya : affronta la mancanza di copertura della rete elettrica nelle regioni rurali e sottosviluppate dei tre paesi centroamericani: Costa Rica, Honduras e Nicaragua. Ogni progetto fornisce elettricità pulita, costruisce e mantiene infrastrutture locali, crea opportunità di lavoro, introduce tecnologie moderne e migliora l’istruzione nelle aree.

: affronta la mancanza di copertura della rete elettrica nelle regioni rurali e sottosviluppate dei tre paesi centroamericani: Costa Rica, Honduras e Nicaragua. Ogni progetto fornisce elettricità pulita, costruisce e mantiene infrastrutture locali, crea opportunità di lavoro, introduce tecnologie moderne e migliora l’istruzione nelle aree. Energia eolica a Los Santos a Cartago in Costa Rica : genera energia pulita e sostituisce le emissioni che verrebbero generate dalla rete elettrica nazionale. È il primo progetto di energia eolica ad essere sviluppato in Costa Rica da una cooperativa di elettrificazione rurale ed educherà la popolazione al consumo energetico sostenibile, ai cambiamenti climatici e alla biodiversità.

: genera energia pulita e sostituisce le emissioni che verrebbero generate dalla rete elettrica nazionale. È il primo progetto di energia eolica ad essere sviluppato in Costa Rica da una cooperativa di elettrificazione rurale ed educherà la popolazione al consumo energetico sostenibile, ai cambiamenti climatici e alla biodiversità. Filtri per l’acqua in Cambogia : l’acqua non trattata e le scarse condizioni igienico-sanitarie causano diarrea e decessi, soprattutto nelle aree rurali e tra i bambini di età inferiore ai cinque anni. Bollire l’acqua contribuisce anche in modo significativo al crescente tasso di deforestazione della Cambogia. Il progetto sta fornendo accesso ad acqua potabile pulita e sicura alle comunità rurali cambogiane tramite depuratori d’acqua in ceramica prodotti localmente.

: l’acqua non trattata e le scarse condizioni igienico-sanitarie causano diarrea e decessi, soprattutto nelle aree rurali e tra i bambini di età inferiore ai cinque anni. Bollire l’acqua contribuisce anche in modo significativo al crescente tasso di deforestazione della Cambogia. Il progetto sta fornendo accesso ad acqua potabile pulita e sicura alle comunità rurali cambogiane tramite depuratori d’acqua in ceramica prodotti localmente. Campagna per le stufe in Myanmar: la maggior parte delle famiglie rurali in Myanmar dipendono dalla legna per cucinare e riscaldarsi, facendo salire il prezzo della legna, mentre la foresta sta scomparendo. Questo progetto consente l’accesso a fornelli da cucina migliorati a prezzi accessibili e a basso consumo di carburante.

CHOOOSE è una società specializzata in azioni per la protezione del clima ed opera al momento in più di 70 paesi. Le aziende leader del settore turistico come Lonely Planet, Bidroom, Wizz Air, Norwegian, l’Aeroporto di Heathrow e Skyscanner utilizzano le tecnologie di CHOOOSE per offrire ai propri clienti la possibilità di compensazione delle emissioni prodotte.

Per maggiori informazioni e per visualizzare la piattaforma che compensa le emissioni di CO 2 : https://www.bologna-airport.it/la-societa/ambiente-qualita-e-sicurezza/riduci-l-impatto-ambientale/?idC=62666