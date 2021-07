Serata di grande jazz quella in programma venerdì 23 luglio, alle ore 21.30, presso la La Corte Ospitale di Rubiera (RE), portata in scena da Entroterre Festival, il festival itinerante dell’Emilia-Romagna, che torna per l’occasione in provincia di Reggio Emilia.

Ad accendere la serata tra ritmi e atmosfere jazz sarà l’Orchestra Entroterre guidata da un front man d’eccezione: l’eclettico, camaleontico e sempre pronto a stupire Gegè Telesforo. Il grande jazz vocalist – ma anche produttore, compositore, giornalista, personaggio radiofonico e televisivo, nonché attivamente impegnato nel sociale in qualità di UNICEF Good Will Ambassador –offrirà al pubblico una serata di ritmo, musica e allegria, tra i suggestivi spazi open air della Corte Ospitale di Rubiera, la cui storia evocativa risale addirittura al X secolo.

Sul prato circondato dai caratteristici archi illuminati di uno dei più antichi ospedali medievali per pellegrini in Italia, Gegè Telesforo e l’Orchestra Entroterre proporranno un viaggio nel mondo musicale jazz tra grandi classici e brani di raro ascolto, interpretati da un artista che ha attraversato 30 anni di storia musicale, così come di storia radiotelevisiva, con quella leggerezza, professionalità e passione che ne fanno il suo marchio caratteristico.

A Gegè Telesforo si deve un’inossidabile capacità di aver fatto incontrare nel corso degli anni il miglior jazz italiano e internazionale con collaborazioni di altissimo livello. Per citarne alcune: Roberto Gatto, Danilo Rea, Antonio Faraò, Marco Rinalduzzi, Enzo Pietropaoli, Rita Marcotulli, Marco Tamburini, Dario e Alfonso Deidda, Amedeo Ariano, Max Ionata, Rossana Casale, Ben Sidran, Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Phil Woods, Bob Malach, Georgie Fame, Clyde Stubblefield, Mike Mainieri, Bob Rockwell, Richard Davis, Frank McComb.

Non a caso Gegè Telesforo è stato vincitore dal 2010 al 2015 del Jazzit Award come miglior voce maschile, incidendo CD di successo come “So Cool” (GrooveMasterEdition) o “FUN SLOW RIDE” (SAM Records/EGEA 2016), scelto in occasione dell’Expo Universale di Shangai a rappresentare l’arte e la cultura italiana nel mondo in cartellone con Stefano Bollani, Danilo Rea, Paolo Fresu, Roberto Gatto e molti altri giganti del panorama musical italiano.

Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore ed entertainer di grande talento a 360 gradi, GeGè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Clark Terry, DeeDee Bridgewater.

Il 5 Aprile 2017 GeGè Telesforo è stato nominato UNICEF Good Will Ambassador per il progetto SoundzforChildren psico-fisico dei bambini.

Il concerto di venerdì a Rubiera sarà la prima tappa di tre concerti che vedranno Gegè Telesforo protagonista per Entroterre Festival. Sabato 24 luglio nell’ambito del Bertinoro Jazz Festival, Gegè Telesforo sarà sul palco del Cortile delle mura della Rocca a Bertinoro, ore 22, e il domenica 25 luglio, sempre a Bertinoro, ore 22, per il Bertinoro Jazz Festival, si esibirà accanto al bassista e contrabbassista Luca Bulgarelli, per un’altra magica notte di jazz.

Per info: tel. 051 0217824 / 3479629963 – info@entroterrefestival.it |www.entroterrefestival.it

Biglietti (costo e modalità acquisto) – https://www.ticketsms.it/event/cE1B5fRk – €15,00 intero – €10,00 ridotto under 35, over 60 e residenti nel Comune di Rubiera