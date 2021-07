Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di ripristino danni da incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– sarà chiuso lo svincolo che dalla A1 Milano-Napoli provenendo da Milano immette sulla carreggiata sud del Raccordo di Casalecchio in direzione Ancona.

In alternativa, a chi da Milano è diretto verso Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale; a chi da Milano è diretto verso verso Ancona/Padova, si consiglia di proseguire sull’autostrada A14 Bologna-Taranto.

– sarà chiuso lo svincolo che dall’autostrada A1 Milano-Napoli provenendo da Firenze immette sulla carreggiata sud del Raccordo di Casalecchio in direzione Ancona.

In alternativa, a chi da Firenze è diretto verso Ancona/Padova, si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, proseguire sulla S.S.64 Porrettana e rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio; a chi da Firenze è diretto verso Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi e proseguire sulla S.S.64 Porrettana verso Bologna.

Conseguentemente, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio in uscita per i veicoli proveniente dall’A1 sia da Milano sia da Firenze.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sul ponte Adige, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo, in entrambe le direzioni, verso Bologna e verso Padova.

In alternativa, per chi proviene da Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: S.R.88 Viale Giovanni Amendola, via Lina Merlin, viale porta Adige, via Roma, S.S.16 Adriatica per rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo.

Percorso inverso agli utenti provenienti da Bologna e diretti a Padova.