La Regione Emilia Romagna ha stanziato 2,5 milioni di euro in contributi a fondo perduto per le imprese con sede in Appennino. Una misura per incentivare gli investimenti delle attività che operano sul territorio e per aumentarne l’occupazione. Il bando si rivolge a tutte le tipologie di impresa ad eccezione di quelle agricole che – precisa la regione – usufruiscono di specifici finanziamenti del Programma regionale di sviluppo rurale, ma comprendendo quelle della trasformazione agroalimentare, entro il limite di 15 addetti.

Per approfondire i meccanismi del bando dedicato alle imprese con sede o unità locale in Appennino e capire come ed entro quando presentare domanda di contributo, Lapam Confartigianato ha programmato un apposito webinar giovedì 22 luglio alle ore 17.30 della durata di circa un’ora con Federico Cantelli, coordinatore Ufficio Credito e Finanza Agevolata Lapam. L’evento è gratuito e per partecipare occorre iscriversi sul sito www.lapam.eu.