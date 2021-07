“Chiediamo – spiegano Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio – un incontro urgente con l’amministrazione in merito agli spostamenti del mercato del giovedì e del sabato nel corso del 2021”.

Il mercato del sabato è già stato spostato in occasione della Festa del Racconto il 19 giugno e sarà spostato in via Ugo da Carpi anche sabato 24 luglio per consentire lo svolgimento del concerto dei Subsonica. Inoltre è già stato prospettato un ulteriore spostamento in occasione del Festival della Filosofia per sabato 18 settembre.

“Con questa richiesta di incontro – affermano le associazioni – si vuole sottolineare la centralità del mercato settimanale, come opportunità di lavoro non solo per gli operatori del mercato ma per tutti gli esercizi del centro storico che vengono privati di un’occasione di incontro a vocazione commerciale. Si vuole richiamare, inoltre, il rispetto del vigente regolamento di mercato che consente solo due spostamenti in corso d’anno (già avvenuti) quindi per noi ulteriori spostamenti non possono essere previsti”.

Le associazioni sottolineano anche l’importanza del mercato settimanale e della difficile ripartenza del settore: “Da ultimo, è quasi superfluo ricordare che il comparto del commercio su aree pubbliche è stato uno dei più colpiti dalle misure restrittive Covid-19, che hanno imposto la chiusura dei mercati per molte ulteriori settimane rispetto agli esercizi in sede fissa”.

“Siamo riconoscenti – concludono Anva e Fiva – all’amministrazione comunale di aver costruito un ricco calendario di eventi per l’estate del 2021. E’ tuttavia necessario che l’organizzazione degli eventi tenga anche in considerazione le legittime aspettative di lavoro degli oltre duecento imprenditori che animano il mercato cittadino”.