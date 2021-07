Si intitola “Sassuolo in rock”: è l’evento principale del terzo appuntamento con i Giovedì sotto le Stelle, in programma giovedì 22 luglio a partire dalle ore 21,15 in piazzale Della Rosa.

Un concerto rock in cui le storiche band sassolesi, Tragico Party – Jurassic Rock, Liders e Distonia, si esibiranno gratuitamente per tutta la serata sul palco allestito ai piedi di palazzo Ducale.

L’ingresso al concerto è gratuito ma, in ottemperanza alle normative anti Covid-19, è necessario prenotare il proprio posto a questo link: https://sassuoloinrock.eventbrite.it