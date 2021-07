Il Team UniBo Motorsport, sponsorizzato e supportato da Fondazione Ducati, vince la Motostudent International Competition 2021 nella categoria Electric. Un trionfo che parte da lontano, i cui risultati ricompensano tutti gli sforzi dei ragazzi e delle ragazze che si sono impegnati per più di 3 anni nelle diverse fasi della competizione di Aragon: dalla progettazione al computer, alla realizzazione dei componenti, ai test in laboratorio e finalmente in pista.

La Motostudent International Competition prevede la realizzazione di un prototipo su due ruote progettato e realizzato da studenti universitari. Per vincere non è sufficiente essere i più veloci in pista, le squadre sono state infatti valutate anche sulla base degli aspetti progettuali, innovativi ed economico-finanziari dei progetti.

Una volta realizzato il prototipo i team si sono presentati al Motorland di Aragon dal 15 al 18 luglio per le prove dinamiche in cui sono state valutate l’agilità, la capacità frenante e l’accelerazione dei prototipi. La competizione si è conclusa con le prove libere, le qualifiche e la gara, che consiste in 6 giri per un totale di circa 30 km, con lo scopo di mettere alla prova l’affidabilità e la capacità dei veicoli di affrontare lunghe percorrenze in modalità completamente elettrica.

Il prototipo Minerva GN è un’evoluzione della prima moto elettrica realizzata dal team per la competizione del 2018. Con un peso complessivo di circa 125 kg, la moto si basa su un motore elettrico di 30 kW fornito dalla Federazione insieme a pneumatici e impianto frenante. Tutti gli altri componenti della moto (pacco batteria, inverter, ciclistica, sistema di raffreddamento, sistema di controllo del propulsore, dashboard, cablaggio e aerodinamica) sono invece sviluppati partendo da zero dagli studenti con il supporto dalle realtà industriali della Motor Valley e affiancati dagli ingegneri Ducati.

La collaborazione tra le realtà territoriali che si occupano di formazione, cultura e tecnologie innovative è fondamentale per valorizzare il talento e le conoscenze. Fondazione Ducati, main sponsor del Team Motorsport Unibo, ha l’obiettivo di creare opportunità di formazione d’eccellenza, valorizzando e celebrando il patrimonio di conoscenze ed esperienze della meccanica, dell’aerodinamica e del design italiani. La collaborazione con l’Università di Bologna è un’occasione importante per condividere il know how degli ingegneri Ducati con i giovani studenti e, al tempo stesso, permette di studiare da vicino nuove tecnologie in un campo familiare all’azienda come quello delle competizioni. Il progetto MotoStudent si basa sullo sviluppo di una moto con una propulsione elettrica, ciò permette ai ragazzi di applicare le loro conoscenze e stimolare la ricerca e lo sviluppo di questa nuova tecnologia, con il sostegno degli esperti Ducati, che seguono il loro lavoro e gli sviluppi che ne deriveranno.

L’Università di Bologna, a partire dal Magnifico Rettore Francesco Ubertini, ha sempre creduto fortemente in progetti come questo, in cui gli studenti hanno la possibilità di applicare le conoscenze acquisite in aula, in un contesto internazionale e all’interno di competizioni sportive nelle quali si confrontano con i loro colleghi di tutto il mondo. Unibo Motorsport è un progetto didattico di tipo “learning by doing” che, da 12 anni, offre questa opportunità agli studenti dell’Ateneo di Bologna, sia per competizioni per veicoli a 4 ruote (Formula Student) che, più di recente, per motocicli (MotoStudent).

Tutte queste attività si inseriscono nella grande rete metropolitana e regionale della Motor Valley. Non a caso, l’Università di Bologna e Ducati sono stati tra i primi promotori di MUNER, la Motor Valley University of Emilia-Romagna, che offre sette percorsi di laurea in ingegneria internazionali e inter-ateneo, tutti completamente in lingua inglese.