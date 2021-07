Cresce l’I.I.S. Elsa Morante di Sassuolo, invertendo la tendenza degli anni scolastici precedenti: “Abbiamo avuto un elevato numero di richieste di trasferimenti da altre scuole: ben 62 che sono ancora in crescita – afferma Edoardo Piparo, dirigente dell’Istituto – di cui è stato possibile accoglierne 50, lasciandone 12 in lista d’attesa. Di queste 50 domande ben 27 riguardano le prime classi. Non si tratta soltanto di dropout, un numero significativo di alunni ha optato per la nostra offerta formativa, preferendola a quella della scuola di provenienza”.

La nuova vision della scuola, sulla quale è stato intenso il lavoro dell’ultimo biennio, sta portando i frutti attesi: l’Elsa Morante si propone non come semplice attore ma come promotore dello sviluppo del territorio in chiave economica, sociale e turistica attraverso nuove e importanti intese con l’amministrazione municipale e stakeholder di spicco sul territorio.

“Contando sul supporto della Provincia per acquisire strutture e spazi idonei al rilancio in atto – afferma il prof. Piparo – soprattutto in questo delicato momento di transizione, speriamo di non deludere le legittime aspettative di chi sta scegliendo la nostra rinnovata offerta formativa, e il territorio che ci sta rinnovando la sua fiducia. Abbiamo formato una prima classe in più rispetto all’anno scorso – conclude il dirigente – per l’indirizzo professionale e abbiamo classi iniziali decisamente più corpose rispetto agli anni passati per il tecnico. Meritiamo una giusta attenzione e sostegno per il ruolo che ci stiamo ritagliando”.