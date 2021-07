Non poteva mancare a Mundus 2021 l’artista italiano considerato simbolo della contaminazione tra generi e maestro del groove. Enzo Avitabile con i Bottari di Portico & Black Tarantella Band arriverà a Carpi in Piazza Martiri mercoledì 21 luglio alle ore 21:30.

Enzo Avitabile, insieme al suo vasto seguito di musicisti proporrà un concerto coinvolgente, in cui gli artisti fondono il loro personale sound con l’antica tradizione dei Bottari, dove gli attrezzi del lavoro nei campi, come falci, tini e botti fungono da percussioni, in un perfetto esempio di musica ‘senza confini’.

Il progetto “ENZO AVITABILE & BOTTARI” nasce nel 2001; si narra che questa tradizione, risalente al XIII secolo, abbia origine dal tentativo dei contadini di scacciare gli spiriti maligni percuotendo freneticamente gli arnesi impiegati nel loro quotidiano lavoro, scandendo così arcaici ritmi processionali.

Enzo Avitabile ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Afrika Bambaataa e David Crosby. Ha girato il mondo, condiviso il palco e registrato brani con Mori Kante, Goran Bregovic, Cesaria Evora, Trilok Gurtu e Richie Havens, solo per citarne alcuni. Vincitore di numerosi e prestigiosi premi, Avitabile ha inciso 17 album, macinato centinaia di concerti e scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e sinfoniche. Tutta la sua opera s’intreccia – generi, strumenti, musicisti – portando sul palco un esempio di musica che, seppur con un forte lavoro di ricerca sulle proprie radici, esplode in una felice contaminazione abbattendo ogni confine.

Biglietteria: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi

Per informazioni: ATER FONDAZIONE – 059 340221 – mundus@ater.emr.it – www.ater.emr.it – pagina Facebook: festivalmundus