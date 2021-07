Sarà una serata sicuramente emozionante, ricca di aneddoti e di racconti molto interessanti quella in programma giovedì prossimo, 22 luglio, alle 20,30 nella piazza centrale di Piumazzo: protagonista assoluto Andrea Zorzi, lo “Zorro” nazionale, componente di quella che è stata ribattezzata come “generazione di fenomeni” della pallavolo e che ha saputo lasciare un segno tanto indelebile quanto irraggiungibile nel mondo del volley. Il talk, organizzato dalla Farmacia Masini in collaborazione con parlandodisport.it e con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, darà il via ad una serie di interviste che vedranno protagonisti personaggi del mondo dello sport che hanno storie di grande valore da raccontare. “Parlando di sport con…”, infatti, è un format che accende i riflettori su racconti che partono dal magico mondo sportivo e toccano tanti temi quali l’integrazione, lo spirito di squadra, il sacrificio, la comunicazione, storie di sport insomma, ma soprattutto di vita.

“Siamo veramente felici di sostenere, e con il massimo entusiasmo, questa bella iniziativa per la quale porgiamo subito il nostro plauso agli organizzatori – ha dichiarato l’Assessore allo Sport e alla Cultura del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore – proprio per gli ingredienti che la caratterizzano: un perfetto mix & match tra sport e cultura, con i grandi valori in primissimo piano raccontati da giganti, in questo caso in tutti i sensi, quali ad esempio il grande “Zorro”. Tutto questo, poi, senza dimenticare un altro aspetto non secondario: la possibilità di condividere il racconto di vita e professionale di grandi campioni facendo comunità con tutto il territorio, appassionati e non, grandi e piccini, nel massimo dell’inclusività. Siamo certi che da questi incontri, finalmente di nuovo in presenza, ne usciremo tutti più arricchiti. A partire proprio dalla serata di giovedì, una vera e proprio partenza col botto: quello stesso botto che facevano le schiacciate, o meglio, le bordate di Zorzi nei nove metri del parquet”.

Nato a Noale (in provincia di Venezia), ex pallavolista di 205 cm, Andrea Zorzi attualmente è un affermato commentatore televisivo, attore e giornalista, voce del volley internazionale di Sky e Lega Volley. “Zorro”, lo ricordiamo, è stato una colonna portante della nazionale azzurra fino al 1996. Ha disputato in totale 325 partite, facendo parte da protagonista del gruppo che, appunto, ha meritato l’appellativo di generazione di fenomeni e il titolo di squadra del secolo, vincendo tutti i tornei internazionali ad eccezione dell’oro olimpico, solo sfiorato nell’edizione di Atlanta 1996 chiusa con la medaglia d’argento. Dopo il volley giocato, si è cimentato in tv come opinionista e, sempre con grande successo, anche in teatro con “La leggenda del Pallavolista volante”, “Avventuroso viaggio a Olimpia” e “PlayZen. Sensei Zorzi e l’arte di praticare sport”. Ad intervistare Andrea Zorzi sarà il giornalista Gian Paolo Maini, direttore del sito parlandodisport.it e responsabile Ufficio Stampa Modena Volley e ACI Modena. E’ possibile prenotare il proprio posto a sedere chiamando la farmacia Masini al numero 059/931041.