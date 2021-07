I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi, nella mattinata di ieri in paese, hanno controllato un’autovettura condotta da un 28enne straniero, un operaio dell’est Europa, trovandolo in possesso di uno sfollagente di tipo telescopico. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.



