I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini hanno avviato le indagini in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, per risalire agli autori di un tentato furto aggravato che questa notte è stato commesso ai danni dello sportello automatico della “Cassa di Ravenna” di via Giuseppe Massarenti.

I Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna, intervenuti per i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, hanno rilevato che il dispositivo è stato forzato con un ordigno artigianale e i malviventi sono fuggiti a mani vuote.