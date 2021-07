Questa sera Sassuolo ospiterà un vero e proprio inno alla bellezza.

A partire dalle 21, organizzata da Proloco Sassuolo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la tappa del concorso nazionale “Miss Curvyssima” osannerà la bellezza semplice, quella in cui “Bellezza non è magrezza”.

Condotta dalla patron Samantha Togni e da Fabrizio Cremonini, le miss con taglie morbide sfideranno una attenta giuria in modo da fruire del lasciapassare per le successive tappe. Per poi lasciarsi andare ad alcuni prestigiosi quadri moda.

Ad impreziosire ulteriormente l’evento ci penserà anche una folta rappresentanza di partecipanti ad un altro famosissimo concorso, “Miss Universo”, di cui Giorgio Iozzi è il patron regionale. Infatti alcune rappresentanti di questo contest si alterneranno alle miss “curvyssime” e realizzeranno alcune sfilate.

Il tutto per uno show altamente spettacolare e frizzante, gestito dal direttore artistico Rocco Cagnè.