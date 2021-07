Arriva a Fiorano Modenese, uno spettacolo itinerante su un camper d’epoca, di cui saranno protagonisti una coppia di stravaganti ViaggiAttori: Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani

Una azione teatrale performativa realizzata intorno ad un palcoscenico on the road, prodotta da Babelia & C.-progetti culturali, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese.

Dal 22 al 25 luglio, lo spettacolo ‘da campeggio’ toccherà tutte le frazioni del territorio comunale e il palcoscenico viaggiante (un Volkswagen storico 1979), dalle 21.15, parcheggerà in luoghi insoliti: il 22 luglio, alle ore 21.15 nel parcheggio della chiesa di Ubersetto, il 23 luglio nel parcheggio ‘Pioppo’ della Riserva regionale delle Salse di Nirano, il 24 luglio a Spezzano, in via Fiandri angolo via Don Minzoni, all’inizio della pista ciclabile e infine il 25 luglio a Villa Pace a Fiorano Modenese.

Il teatro dei due ViaggiAttori ha chiuso da tempo e da chissà dove, da chissà quando, sono stati costretti per indole e per necessità ad emigrare mettendosi in viaggio. La loro casa viaggiante è uno spazio magico e strampalato, una giostrina, un caravanserraglio, un solaio, un carillon del tempo perduto, un ripostiglio, una zattera, una tenda nomade… E’ la casa abitata da Incanta (Roberta Biagiarelli) e da Dora, (Sandro Fabiani), suo maggiordomo di fiducia, ma anche qualcosa di più: confidente, amico, fratello di sangue, clown bianco, factotum, amante e cantante.

Il pubblico diviene ospite nei pressi del camper d’Incanta & Dora, lei da vera padrona se ne prende cura con racconti che si muovono tra l’appetito e l’amore, là dove i confini sono così labili da confondersi completamente, mentre Dora seduce gli ospiti di casa con divertenti gag e amabili canzoni anni ’70.

Giocano ad incantare il pubblico sopraggiunto e ad alleggerire i suoi affanni. Una boccata d’aria per nutrire l’immaginazione attraverso le esperienze di altre vite, la coppia di ViaggiAttori si destreggia tra arzigogolati racconti di viaggi e l’arte di chi sa incantare, narrando con parole e gesti.

Il tutto in un bel clima di intrattenimento e di elegante complicità, svelando il potere del teatro, la forza della recitazione che sorprende e diverte nello stare insieme per nutrirci reciprocamente di incontri e relazioni, per riparare un po’ il nostro presente.

Lo spettacolo è ad ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 333.9514620, al lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 14.00.