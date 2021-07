Prosegue la rassegna “Cinema sotto le stelle 2021”. La rassegna quest’anno si intitola “Fight for your right”, dedicata ai diritti civili attraverso il racconto di storie dal mondo. Lunedì 19 luglio arriva il documentario “Nilde Iotti, il tempo delle donne”. Attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l’ha conosciuta e i suoi profondi pensieri restituiti dall’attrice Paola Cortellesi, la vicenda umana e politica di Nilde Iotti deraglia dal sentiero biografico e penetra nel vivo delle nostre esistenze, oggi rese migliori dal suo coraggio che scardinò tabù ed emancipò la società civile italiana. Come se l’appassionante storia di Nilde appartenesse a tutti noi. Un viaggio in compagnia di un’anima nobile, una figura scomoda ed emblematica del Novecento che ha segnato le tappe di una crescita collettiva e scandito il tempo delle donne. Proiezione nel Parco della Rocca. Ore 21.30.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione www.comune.spilamberto.mo.it senza assegnazione del posto).

In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate nel mese di settembre.

Per info:

Ufficio Cultura tel. 059/789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it

www.comune.spilamberto.mo.it.

Prenotazioni su evenbrite cercando l’evento “Cinema sotto le stelle Spilamberto 2021”.

Per questioni organizzative è necessario presentarsi all’ingresso almeno mezz’ora prima l’inizio delle proiezioni. La prenotazione sarà valida fino alle ore 21.15. Oltre tale orario il posto potrà essere riassegnato.

Dalle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Martedì 20 luglio “Speciale cinema itinerante per bambini e ragazzi in Piazza Leopardi” con “Billy Elliot” (un ragazzo della classe operaia dell’Inghilterra del 1984 scopre di avere un talento nascosto per la danza con l’aiuto di un’insegnante molto caparbia). Inizio ore 21.30.