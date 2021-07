Lunedì 19 luglio quarto appuntamento per la rassegna estiva del Comune di Castelnovo Sotto “Restate in Rocca”. Alle 21, nel parco alle spalle del municipio, si terrà la proiezione del film “Il ragazzo più felice del mondo”.

La pellicola tratta la storia vera di una persona che per più di vent’anni ha mandato lettere cartacee scritte a mano a tutti gli autori di fumetti italiani, spacciandosi per un ragazzino di 15 anni. Nelle lettere, piene di complimenti, chiede sempre “uno schizzetto” in regalo.

Per agevolare il compito ogni busta contiene un cartoncino bianco e un francobollo per la risposta. C’è un fumettista italiano, Gipi, che inizia a indagare su questa persona. Chi è veramente? Perché si nasconde dietro la falsa identità di un adolescente?

Vuole girare un documentario, trovare questa persona, intervistare gli altri autori che hanno ricevuto la lettera: come si sono sentiti quando l’hanno ricevuta? E come quando hanno scoperto che si trattava, sostanzialmente, di una truffa? Per realizzarlo, recluta degli amici. Sono solo degli amici. Completamente incompetenti. Nessuno di loro ha mai lavorato a un documentario

L’evento, così come tutti quelli in cartellone, è gratuito ma è gradita la prenotazione scrivendo con WhatsApp al numero 3496296371 (almeno il giorno antecedente lo spettacolo).

L’appuntamento successivo sarà giovedì 22 con lo spettacolo di burattini “Cosa bolle in pentola” a cura della fondazione Sarzi.