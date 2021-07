Una riflessione sui cambiamenti climatici e sull’incidenza del riscaldamento globale sulla crisi ambientale in atto. Lunedì 19 luglio alle 21, nell’ultimo incontro della rassegna “Gli Appuntamenti sotto il Glicine”, l’associazione La Rumorosa metterà in scena la musiconferenza “Una calda atmosfera” presso lo Spazio Glicine di via della Conciliazione, a Castelnuovo Rangone.

Quanto sono cambiate le temperature nel corso degli anni? Quali sono gli effetti del surriscaldamento dell’atmosfera? Quali sono i possibili rimedi? Queste sono solo alcune delle domande sulle quali si concentrerà il confronto guidato dal climatologo Vittorio Marletto, già responsabile del gruppo di ricerca, sviluppo e telerilevamento presso il servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa Emilia-Romagna, dal 2019 a capo dell’Osservatorio clima di Arpae e presidente Aiam (Associazione italiana di agrometeorologia) dal 2006 al 2009.

La serata, organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone, è ad ingresso gratuito.